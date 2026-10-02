Η Αστυνομία σκανάρει τα social media
Η εποχή που ένα βίντεο με υπερβολική ταχύτητα, σούζες ή κόντρες ανέβαινε στα social media απλώς για τα likes φαίνεται να τελειώνει. Η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον ειδική ομάδα που αναζητά τέτοιες αναρτήσεις, αναλύει το υλικό και επιχειρεί να ταυτοποιήσει οδηγούς και οχήματα.
Το τελευταίο περιστατικό είναι χαρακτηριστικό. Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν βίντεο που είχε αναρτηθεί σε δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο και στο οποίο εμφανιζόταν ταξί να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το όχημα κινούνταν στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
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