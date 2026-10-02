Η Αστυνομία σκανάρει τα social media

Το τελευταίο περιστατικό είναι χαρακτηριστικό. Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν βίντεο που είχε αναρτηθεί σε δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο και στο οποίο εμφανιζόταν ταξί να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το όχημα κινούνταν στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Δείτε εδω









