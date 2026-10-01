DEKRA Imperial στην AUTO ATHINA 2026: Η αρχιτεκτονική του ελέγχου στη νέα εποχή της αυτοκίνησης

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αλλάζει απλώς εξοπλισμό αλλά επαναπροσδιορίζει τη φύση του οχήματος. Από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης περνάμε σε πλατφόρμες υψηλής τάσης, περιμετρικούς αισθητήρες, αυτόνομες μονάδες λήψης αποφάσεων και οχήματα που ορίζονται πρωτίστως από το λογισμικό τους.