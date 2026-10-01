Tesla: Κάποιοι την θεωρούσαν τελειωμένη...
NEWSAUTO.GR

Tesla: Κάποιοι την θεωρούσαν τελειωμένη...

Όσοι βιάστηκαν να θεωρήσουν ότι η Tesla τελείωσε στην Ευρώπη, ίσως χρειαστεί να ξαναδούν τους αριθμούς. Παράλληλα η αμερικανική εταιρεία ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» και στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει το Σάββατο 3.10.

Tesla: Κάποιοι την θεωρούσαν τελειωμένη...

Η Tesla αποδεικνύεται πολύ σκληρή για να πεθάνει. Μετά από μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία του Elon Musk βρέθηκε αντιμέτωπη με πτώση πωλήσεων, αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και μία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς, οι πρώτοι αριθμοί του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η αντεπίθεση έχει ήδη ξεκινήσει. Και μάλιστα δυναμικά.



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