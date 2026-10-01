Tesla: Κάποιοι την θεωρούσαν τελειωμένη...

Η Tesla αποδεικνύεται πολύ σκληρή για να πεθάνει. Μετά από μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία του Elon Musk βρέθηκε αντιμέτωπη με πτώση πωλήσεων, αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και μία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς, οι πρώτοι αριθμοί του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η αντεπίθεση έχει ήδη ξεκινήσει. Και μάλιστα δυναμικά.