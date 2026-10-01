Δοκιμάζουμε το εκρηκτικό Audi S6 Avant e-tron - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το εκρηκτικό Audi S6 Avant e-tron - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί για την Audi κάτι παραπάνω από μια στρατηγική επιλογή. Και το S6 e-tron πιστοποιείται ως ένα τεχνολογικό στοίχημα που αγγίζει τον πυρήνα της ταυτότητας της εταιρείας.

Δοκιμάζουμε το εκρηκτικό Audi S6 Avant e-tron - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Εάν υπάρχει ένα μοντέλο της Audi που οφείλει να αποδείξει ότι το μέλλον μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστικό με το παρελθόν, αυτό είναι αναμφίβολα το νέο S6 Avant e-tron. Ένα ηλεκτρικό στέισον που καλείται να κουβαλήσει στις πλάτες του μια βαριά κληρονομιά.

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