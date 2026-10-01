Δοκιμάζουμε το εκρηκτικό Audi S6 Avant e-tron - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το εκρηκτικό Audi S6 Avant e-tron - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί για την Audi κάτι παραπάνω από μια στρατηγική επιλογή. Και το S6 e-tron πιστοποιείται ως ένα τεχνολογικό στοίχημα που αγγίζει τον πυρήνα της ταυτότητας της εταιρείας.
Εάν υπάρχει ένα μοντέλο της Audi που οφείλει να αποδείξει ότι το μέλλον μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστικό με το παρελθόν, αυτό είναι αναμφίβολα το νέο S6 Avant e-tron. Ένα ηλεκτρικό στέισον που καλείται να κουβαλήσει στις πλάτες του μια βαριά κληρονομιά.
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