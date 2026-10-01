Ο μεγάλος κίνδυνος για το αυτοκίνητό μας στις βροχές - Υπάρχει θέμα με τα ηλεκτρικά;

Οι εικόνες από την Κρήτη επαναφέρουν ένα πρόβλημα που κάθε φθινόπωρο και χειμώνα συναντούν χιλιάδες οδηγοί και στην Αττική: δρόμοι με μεγάλες συγκεντρώσεις νερού, λακκούβες που εξαφανίζονται κάτω από αυτό και σημεία στα οποία είναι αδύνατον να γνωρίζεις τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια.

Την 1η Οκτωβρίου η Κρήτη τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το 112 ζήτησε περιορισμό μετακινήσεων σε περιοχές του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, τα ισχυρά φαινόμενα είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής.

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