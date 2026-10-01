Όταν κινείσαι με 182 χλμ./ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, πας φυλακή!
Όταν κινείσαι με 182 χλμ./ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, πας φυλακή!
Ένας οδηγός, Ελβετός υπήκοος, εντοπίστηκε να κινείται με 312 χλμ./ώρα στον περίφημο A40 της Γαλλίας και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών μηνών.
UPD:
Νέο περιστατικό ακραίας ταχύτητας καταγράφηκε στη Γαλλία, με έναν οδηγό Porsche 911 GT3 να εντοπίζεται να κινείται με 312 χλμ./ώρα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου A40 στην περιοχή της Άνω Σαβοΐας.
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UPD:
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