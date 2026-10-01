Ο λόγος που μειώνονται τα «σηματάκια» των εταιρειών από τα νέα αυτοκίνητα

Εδώ και χρόνια, μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τη μάρκα ενός αυτοκινήτου απλά από το σηματάκι. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, και ολοένα και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες περνούν τα λογότυπα στην απομαχία και βάζουν φαρδιά-πλατιά ολογράφως τις ονομασίες τους στους εμπρός και πίσω προβόλους. Αυτό έχει ξεκινήσει και γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό, που αρχίζει και αποτελεί την τελευταία τάση στη σχεδίαση αυτοκινήτων.

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