Ο λόγος που μειώνονται τα «σηματάκια» των εταιρειών από τα νέα αυτοκίνητα
Ο λόγος που μειώνονται τα «σηματάκια» των εταιρειών από τα νέα αυτοκίνητα
Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερες εταιρείες αφαιρούν το λογότυπο από το πίσω -συνήθως- μέρος των αυτοκινήτων τους, και στη θέση τους βάζουν με κεφαλαία γράμματα το όνομα της μάρκας. Υπάρχει λόγος για αυτή τη νέα μόδα;
UPD:
Εδώ και χρόνια, μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τη μάρκα ενός αυτοκινήτου απλά από το σηματάκι. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, και ολοένα και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες περνούν τα λογότυπα στην απομαχία και βάζουν φαρδιά-πλατιά ολογράφως τις ονομασίες τους στους εμπρός και πίσω προβόλους. Αυτό έχει ξεκινήσει και γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό, που αρχίζει και αποτελεί την τελευταία τάση στη σχεδίαση αυτοκινήτων.
UPD:
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