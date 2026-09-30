Έκδοση περιορισμένης παραγωγής φέρνει η Honda στην Ευρώπη
Έκδοση περιορισμένης παραγωγής φέρνει η Honda στην Ευρώπη
Το Honda Prelude Limited Edition θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, και θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη και στη χώρα μας το φθινόπωρο.
Το Honda Prelude έρχεται στην Ευρώπη αυτό το φθινόπωρο σε μια ειδική Limited Edition έκδοση, η οποία θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων και θα διακατέχεται από μια ξεχωριστή σχεδιαστή ταυτότητα.
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