Έκδοση περιορισμένης παραγωγής φέρνει η Honda στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Έκδοση περιορισμένης παραγωγής φέρνει η Honda στην Ευρώπη

Το Honda Prelude Limited Edition θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, και θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη και στη χώρα μας το φθινόπωρο.

Έκδοση περιορισμένης παραγωγής φέρνει η Honda στην Ευρώπη
Το Honda Prelude έρχεται στην Ευρώπη αυτό το φθινόπωρο σε μια ειδική Limited Edition έκδοση, η οποία θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων και θα διακατέχεται από μια ξεχωριστή σχεδιαστή ταυτότητα.

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