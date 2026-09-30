Έκδοση περιορισμένης παραγωγής φέρνει η Honda στην Ευρώπη

Το Honda Prelude Limited Edition θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, και θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη και στη χώρα μας το φθινόπωρο.