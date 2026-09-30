Έρχεται η υδρογονοκίνηση στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Έρχεται η υδρογονοκίνηση στην Ελλάδα;

Η Ολυμπία Οδός εντάσσει την κίνηση με υδρογόνο στις δράσεις της για βιώσιμη μετακίνηση, παραλαμβάνοντας ένα από τα πρώτα δύο επιβατικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα, το μόνο σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο.

Έρχεται η υδρογονοκίνηση στην Ελλάδα;

Ο ανεφοδιασμός του Toyota Mirai, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του αυτοκινητόδρομου, πραγματοποιείται στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, ανοίγοντας μία νέα σελίδα για την κίνηση με υδρογόνο και τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη μετακίνηση.

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