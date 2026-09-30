Έρχεται η υδρογονοκίνηση στην Ελλάδα;

Ο ανεφοδιασμός του Toyota Mirai, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του αυτοκινητόδρομου, πραγματοποιείται στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, ανοίγοντας μία νέα σελίδα για την κίνηση με υδρογόνο και τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη μετακίνηση.

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