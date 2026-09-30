AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Όλα όσα πρέπει να δείτε!
NEWSAUTO.GR

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Όλα όσα πρέπει να δείτε!

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ανοίγει τις πύλες της από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo και φέτος είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Όλα όσα πρέπει να δείτε!
Με 52 μάρκες αυτοκινήτων, δεκάδες νέα μοντέλα και έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό από πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, η έκθεση συγκεντρώνει μέσα σε εννέα ημέρες σχεδόν ολόκληρη τη σύγχρονη εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου.

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