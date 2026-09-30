AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Όλα όσα πρέπει να δείτε!

Με 52 μάρκες αυτοκινήτων, δεκάδες νέα μοντέλα και έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό από πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, η έκθεση συγκεντρώνει μέσα σε εννέα ημέρες σχεδόν ολόκληρη τη σύγχρονη εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου.