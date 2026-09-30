Τι ταλαιπωρεί περισσότερο τη μπαταρία των ηλεκτρικών;
NEWSAUTO.GR

Τι ταλαιπωρεί περισσότερο τη μπαταρία των ηλεκτρικών;

Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα μιας νέας επιστημονικής μελέτης σχετικά με τον βασικό παράγοντα επιβάρυνσης της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση.

Τι ταλαιπωρεί περισσότερο τη μπαταρία των ηλεκτρικών;
Η μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η σταδιακή απώλεια χωρητικότητας επηρεάζει τόσο την αυτονομία όσο και τη μεταπωλητική του αξία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης