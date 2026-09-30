Τι ταλαιπωρεί περισσότερο τη μπαταρία των ηλεκτρικών;

Η μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η σταδιακή απώλεια χωρητικότητας επηρεάζει τόσο την αυτονομία όσο και τη μεταπωλητική του αξία.