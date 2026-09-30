Μπορώ να δω ηλεκτρονικά εάν έχω απλήρωτη κλήση;
NEWSAUTO.GR

Μπορώ να δω ηλεκτρονικά εάν έχω απλήρωτη κλήση;

Πλέον, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και μέσω του gov.gr εάν χρωστάμε κάποια κλήση για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μπορώ να δω ηλεκτρονικά εάν έχω απλήρωτη κλήση;
Η εγκατάσταση των νέων καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας και των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αρχικά στον νομό Αττικής και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα, αλλάζει τα δεδομένα τόσο για τα στελέχη της Τροχαίας όσο και για τους οδηγούς.

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