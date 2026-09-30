Μπορώ να δω ηλεκτρονικά εάν έχω απλήρωτη κλήση;

Η εγκατάσταση των νέων καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας και των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αρχικά στον νομό Αττικής και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα, αλλάζει τα δεδομένα τόσο για τα στελέχη της Τροχαίας όσο και για τους οδηγούς.