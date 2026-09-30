Αυτό είναι το όνομα της νέας εθιστικής Alfa Romeo
Αυτό είναι το όνομα της νέας εθιστικής Alfa Romeo
Η «κόκκινη καρδιά», όπως μεταφράζεται το όνομα που επέλεξε η μιλανέζικη μάρκα για το νέο της concept, θα αποκαλυφθεί πλήρως στο Παρίσι τον Οκτώβριο.
Η Alfa Romeo αποκάλυψε και επίσημα την ονομασία του μυστηριώδους πρωτότυπου που θα παρουσιάσει στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο.
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