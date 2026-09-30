Αυτό είναι το όνομα της νέας εθιστικής Alfa Romeo

Η «κόκκινη καρδιά», όπως μεταφράζεται το όνομα που επέλεξε η μιλανέζικη μάρκα για το νέο της concept, θα αποκαλυφθεί πλήρως στο Παρίσι τον Οκτώβριο.