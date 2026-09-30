Αυτή η Alfa Romeo δεν έχει ίχνος εξωτερικής βαφής στο αμάξωμα
Αυτή η Alfa Romeo δεν έχει ίχνος εξωτερικής βαφής στο αμάξωμα
Η Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera είναι μια έκδοση που κατασκευάστηκε αποκλειστικά σε ένα αντίτυπο, και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη βαφής στο αμάξωμα.
Λίγο πριν αποκαλύψει το νέο της concept car στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισίου, η Alfa Romeo παρουσίασε την 33 Stradale Perla Nera, μία ειδική έκδοση του κεντρομήχανου μοντέλου της, η οποία είναι άκρως συλλεκτική, αφού κατασκευάστηκε αποκλειστικά σε ένα αντίτυπο.
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