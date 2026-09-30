Αυτή η Alfa Romeo δεν έχει ίχνος εξωτερικής βαφής στο αμάξωμα
NEWSAUTO.GR

Αυτή η Alfa Romeo δεν έχει ίχνος εξωτερικής βαφής στο αμάξωμα

Η Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera είναι μια έκδοση που κατασκευάστηκε αποκλειστικά σε ένα αντίτυπο, και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη βαφής στο αμάξωμα.

Αυτή η Alfa Romeo δεν έχει ίχνος εξωτερικής βαφής στο αμάξωμα

Λίγο πριν αποκαλύψει το νέο της concept car στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισίου, η Alfa Romeo παρουσίασε την 33 Stradale Perla Nera, μία ειδική έκδοση του κεντρομήχανου μοντέλου της, η οποία είναι άκρως συλλεκτική, αφού κατασκευάστηκε αποκλειστικά σε ένα αντίτυπο.

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