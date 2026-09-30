Ιδού το νέο ηλεκτρικό Range Rover Sport
Ιδού το νέο ηλεκτρικό Range Rover Sport
Η Range Rover παρουσίασε το Range Rover Sport Electric, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV το οποίο υπόσχεται να μη χάσει τίποτα από τον «χαρακτήρα» του θερμικού μοντέλου.
Το Range Rover Sport Electric μόλις παρουσιάστηκε, ένα μήνα μετά την επίσημη αποκάλυψη του μεγαλύτερου Range Rover Electric.
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