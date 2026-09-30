Στην Ελλάδα η νέα 300άρα on-off της QJMotor - Πόσο κοστίζει;
Στην Ελλάδα η νέα 300άρα on-off της QJMotor - Πόσο κοστίζει;
Η νέα QJMotor SRT 300DX ήρθε στην Ελλάδα με ισχυρές επιδόσεις, τροχούς 21 και 18 ιντσών και «ιταλική» εμφάνιση.
Η κατηγορία των μικρών adventure γνωρίζει τα τελευταία χρόνια σημαντική άνοδο στην Ελλάδα, καθώς ολοένα περισσότεροι αναβάτες αναζητούν μια μοτοσικλέτα που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.
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