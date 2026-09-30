Τέλος εποχής για την ατμοσφαιρική Porsche 911 GT3 RS;
NEWSAUTO.GR

Τέλος εποχής για την ατμοσφαιρική Porsche 911 GT3 RS;

Η Porsche έχει στα σκαριά την εξέλιξη της 911 GT3 RS. Θα διατηρήσει το σκληροπυρηνικό, «πιστάδικο» χαρακτήρα της, ωστόσο θα έχει μια σημαντική διαφορά από την τρέχουσα αλλά και τις προηγούμενες γενιές.

Τέλος εποχής για την ατμοσφαιρική Porsche 911 GT3 RS;
Η Porsche 911 GT3 RS θα ανανεωθεί, και αυτή τη στιγμή το πρωτότυπό της γυρίζει στην πίστα του Nurburgring. Μια τεράστια διαφορά που αναμένεται να έχει, σε σχέση με την τρέχουσα γενιά 992.1, είναι στη φιλοσοφία του κινητήρα.

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