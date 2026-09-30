Νέα μελέτη δείχνει τι προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στις μπαταρίες των ηλεκτρικών
Νέα μελέτη δείχνει τι προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στις μπαταρίες των ηλεκτρικών
Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα μιας νέας επιστημονικής μελέτης σχετικά με τον βασικό παράγοντα επιβάρυνσης της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση.
Η μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η σταδιακή απώλεια χωρητικότητας επηρεάζει τόσο την αυτονομία όσο και τη μεταπωλητική του αξία.
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