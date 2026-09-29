Τουρκία: Ετσι ρίχνουμε το Ελληνικό Mirage (video)
NEWSAUTO.GR

Τουρκία: Ετσι ρίχνουμε το Ελληνικό Mirage (video)

Το Defence Turk παρουσιάζει ελληνικό μαχητικό ως στόχο του τουρκικού αντιαεροπορικού συστήματος. Τι δείχνει το βίντεο, ποιες είναι οι δυνατότητες του HISAR-O και πού βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Τουρκία: Ετσι ρίχνουμε το Ελληνικό Mirage (video)
UPD:

Ένα ελληνικό Mirage 2000-5 εμφανίζεται να καταρρίπτεται από το αντιαεροπορικό σύστημα HISAR-O, σε βίντεο εκπαιδευτικής προσομοίωσης που παρουσίασε το τουρκικό αμυντικό μέσο Defence Turk στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για ψηφιακή αναπαράσταση εμπλοκής και όχι για πραγματικό περιστατικό, με την επιλογή του ελληνικού μαχητικού ως στόχου να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαση.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει πλάνα από το πεδίο και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και προσομοίωσης αεράμυνας, με παρουσιάσεις αξιωματικών και αναφορές στα συστήματα Korkut, Sungur, HISAR-A και HISAR-O. Στο επίμαχο απόσπασμα προβάλλεται η διαδικασία εμπλοκής του HISAR-O, με τον στόχο να απεικονίζεται ως Mirage της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.


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UPD:
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