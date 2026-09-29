Στις 14 Μαΐου 2024, το Newsauto δημοσίευε το άρθρο «Το απόλυτο… σοκ στους Ελληνικούς δρόμους δεν ήρθε ακόμα». Η προειδοποίηση ήταν σαφής: σε ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, η προσθήκη επιπλέον αυτοκινήτων θα έκανε την καθημερινή μετακίνηση ακόμη δυσκολότερη. Περισσότερα από δύο χρόνια μετά, οι νεότερες ετήσιες μετρήσεις για την Αθήνα επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση εκείνης της προειδοποίησης.

Το γράφαμε από τότε. Και ο Τάκης Τρακουσέλλης τα έγραφε αυτά. Δεν χρειαζόταν κάποια τρομερή προφητική ικανότητα. Χρειαζόταν να διαβάσεις τα δεδομένα και να δεχθείς το αποτέλεσμα, όσο δυσάρεστο κι αν ήταν.