Αποστολή Newsauto στη Δανία: Οδηγούμε το νέο σούπερ πολυτελές Lexus ES (+video)
Αποστολή Newsauto στη Δανία: Οδηγούμε το νέο σούπερ πολυτελές Lexus ES (+video)
Tο σεντάν μοντέλο της Lexus σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή σε σχέση με τον προκάτοχό του με νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, σημαντικά μεγαλύτερες διαστάσεις και, κυρίως, μια γκάμα κινητήριων συνόλων που συνδυάζει υβριδική τεχνολογία και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.
Το νέο ES δείχνει προς το μέλλον της Lexus, χωρίς να απαρνείται την παράδοση που το έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα sedan της μάρκας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα