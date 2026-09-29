Αποστολή Newsauto στη Δανία: Οδηγούμε το νέο σούπερ πολυτελές Lexus ES (+video)
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsauto στη Δανία: Οδηγούμε το νέο σούπερ πολυτελές Lexus ES (+video)

Tο σεντάν μοντέλο της Lexus σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή σε σχέση με τον προκάτοχό του με νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, σημαντικά μεγαλύτερες διαστάσεις και, κυρίως, μια γκάμα κινητήριων συνόλων που συνδυάζει υβριδική τεχνολογία και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Αποστολή Newsauto στη Δανία: Οδηγούμε το νέο σούπερ πολυτελές Lexus ES (+video)
Το νέο ES δείχνει προς το μέλλον της Lexus, χωρίς να απαρνείται την παράδοση που το έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα sedan της μάρκας.

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