Νέο Renault Megane: Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα
Νέο Renault Megane: Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα
Δεν έχει σταματημό η Renault που συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα μοντέλα και εκδόσεις…
Μία από τις σημαντικές αφίξεις της Renault στην ελληνική αγορά και με ένα μοντέλο που έχει γράψει μεγάλη ιστορία αφορά στο νέο Megane. Το γαλλικό μοντέλο το οποίο θα είναι διαθέσιμο μόνο ηλεκτρικό αναμένεται στη χώρα μας και σύμφωνα με πληροφορίες NewsAuto αρχές του 2027.
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