Τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα που θα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει

Η αντίστροφη μέτρηση για την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έχει ξεκινήσει. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 52 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, μαζί με δεκάδες νέα μοντέλα, αρκετά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.