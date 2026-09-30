Τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα που θα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει
Τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα που θα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει
Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, και δεκάδες νέα μοντέλα, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ανοίγει τις πύλες της στις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, έχοντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόγραμμα πανελλαδικών και πανευρωπαϊκών πρεμιέρων.
UPD:
Η αντίστροφη μέτρηση για την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έχει ξεκινήσει. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 52 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, μαζί με δεκάδες νέα μοντέλα, αρκετά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.
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UPD:
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