Τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα που θα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει
NEWSAUTO.GR

Τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα που θα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει

Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, και δεκάδες νέα μοντέλα, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ανοίγει τις πύλες της στις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, έχοντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόγραμμα πανελλαδικών και πανευρωπαϊκών πρεμιέρων.

Τα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα που θα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας που ξεκινάει
UPD:
Η αντίστροφη μέτρηση για την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έχει ξεκινήσει. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 52 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, μαζί με δεκάδες νέα μοντέλα, αρκετά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης