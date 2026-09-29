Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε θερμική έκδοση το best seller SUV
NEWSAUTO.GR

Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε θερμική έκδοση το best seller SUV

Επίσημες πηγές της Nissan διαβεβαιώνουν πως η εταιρία θα συνεχίσει να προσφέρει το Qashqai με θερμικά και υβριδικά σύνολα για όσο διάστημα θα υπάρχει ζήτηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης.

Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε θερμική έκδοση το best seller SUV
Η στρατηγική στροφή της Nissan προς την ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει το τέλος για τα πιο επιτυχημένα θερμικά μοντέλα της. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζει η διαβεβαίωση από τον επικεφαλής της Nissan Ευρώπης Jordi Villa, πως το Qashqai με τις γνωστές θερμικές και υβριδικές εκδόσεις του θα παραμείνει στην ευρωπαϊκή γκάμα για αρκετά χρόνια ακόμα.

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