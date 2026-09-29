Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε θερμική έκδοση το best seller SUV
Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε θερμική έκδοση το best seller SUV
Επίσημες πηγές της Nissan διαβεβαιώνουν πως η εταιρία θα συνεχίσει να προσφέρει το Qashqai με θερμικά και υβριδικά σύνολα για όσο διάστημα θα υπάρχει ζήτηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης.
Η στρατηγική στροφή της Nissan προς την ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει το τέλος για τα πιο επιτυχημένα θερμικά μοντέλα της. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζει η διαβεβαίωση από τον επικεφαλής της Nissan Ευρώπης Jordi Villa, πως το Qashqai με τις γνωστές θερμικές και υβριδικές εκδόσεις του θα παραμείνει στην ευρωπαϊκή γκάμα για αρκετά χρόνια ακόμα.
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