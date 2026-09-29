Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε θερμική έκδοση το best seller SUV

Η στρατηγική στροφή της

προς την ηλεκτροκίνηση

της. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζει η διαβεβαίωση από τον επικεφαλής της Nissan Ευρώπης Jordi Villa, πως το

με τις γνωστές θερμικές και υβριδικές εκδόσεις του





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