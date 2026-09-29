Είναι πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό; (+video)

Τα πλήρως αυτόνομα οχήματα, που δεν διαθέτουν καθόλου οδηγό, γίνονται πιο δημοφιλή σε χρήση ταξί στις ΗΠΑ, και ξεκινούν να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ευρώπη, με τη Waymo να πραγματοποιεί δοκιμές και χαρτογράφηση στο Λονδίνο.