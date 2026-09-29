Είναι πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό; (+video)
NEWSAUTO.GR

Είναι πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό; (+video)

Τα αυτόνομα ρομποταξί αυξάνονται συνεχώς, και θα ξεκινήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ευρώπη. Είναι όμως πιο ασφαλή συγκριτικά με τα αυτοκίνητα που έχουν κανονικούς οδηγούς;

Είναι πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό; (+video)
Τα πλήρως αυτόνομα οχήματα, που δεν διαθέτουν καθόλου οδηγό, γίνονται πιο δημοφιλή σε χρήση ταξί στις ΗΠΑ, και ξεκινούν να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ευρώπη, με τη Waymo να πραγματοποιεί δοκιμές και χαρτογράφηση στο Λονδίνο.

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