Αποστολή Newsmoto στην Αυστρία: Οδηγούμε τις νέες «γουρούνες» της Benda
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsmoto στην Αυστρία: Οδηγούμε τις νέες «γουρούνες» της Benda

Ταξιδέψαμε στις αυστριακές Άλπεις για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι την γκάμα ATV της Benda και φυσικά τη ναυαρχίδα Redstone 1000.

Αποστολή Newsmoto στην Αυστρία: Οδηγούμε τις νέες «γουρούνες» της Benda
Όταν ένας κατασκευαστής μοτοσικλετών από την Κίνα ανακοινώνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού τμήματος τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι παίρνει πολύ σοβαρά την επέκταση που προσπαθεί να κάνει και στέλνει μήνυμα ανάπτυξης, δύναμης και στρατηγικού πλάνου.

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