Αποστολή Newsmoto στην Αυστρία: Οδηγούμε τις νέες «γουρούνες» της Benda

Όταν ένας κατασκευαστής μοτοσικλετών από την Κίνα ανακοινώνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού τμήματος τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι παίρνει πολύ σοβαρά την επέκταση που προσπαθεί να κάνει και στέλνει μήνυμα ανάπτυξης, δύναμης και στρατηγικού πλάνου.