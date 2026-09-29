Συλλεκτική και σπάνια πωλείται για 1 εκατ. ευρώ - Ποιο αυτοκίνητο θυμίζει;
Συλλεκτική και σπάνια πωλείται για 1 εκατ. ευρώ - Ποιο αυτοκίνητο θυμίζει;
Η σπάνια Kimera EVO37, σύγχρονη αναβίωση της θρυλικής Lancia 037, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία, με την εκτίμηση να φτάνει έως τα 1,15 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν επιβάτες και υπάρχουν και εκείνα που από την πρώτη στιγμή αποκτούν συλλεκτική αξία.
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