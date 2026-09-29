Συλλεκτική και σπάνια πωλείται για 1 εκατ. ευρώ - Ποιο αυτοκίνητο θυμίζει;
NEWSAUTO.GR

Συλλεκτική και σπάνια πωλείται για 1 εκατ. ευρώ - Ποιο αυτοκίνητο θυμίζει;

Η σπάνια Kimera EVO37, σύγχρονη αναβίωση της θρυλικής Lancia 037, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία, με την εκτίμηση να φτάνει έως τα 1,15 εκατ. ευρώ.

Συλλεκτική και σπάνια πωλείται για 1 εκατ. ευρώ - Ποιο αυτοκίνητο θυμίζει;
Υπάρχουν αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν επιβάτες και υπάρχουν και εκείνα που από την πρώτη στιγμή αποκτούν συλλεκτική αξία.

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