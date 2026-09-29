Αποστολή Newsauto στην Αυστρία - Οδηγούμε το νέο Volkswagen ID. Tiguan

Η Volkswagen αλλάζει σελίδα στην ηλεκτρική της γκάμα και το κάνει με ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το νέο ID. Tiguan αποτελεί τον διάδοχο των ID.4 και ID.5 και σηματοδοτεί την είσοδο του δημοφιλούς ονόματος Tiguan στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή.