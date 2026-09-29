Αποστολή Newsauto στην Αυστρία - Οδηγούμε το νέο Volkswagen ID. Tiguan
Αποστολή Newsauto στην Αυστρία - Οδηγούμε το νέο Volkswagen ID. Tiguan
Η Volkswagen περνά σε νέα εποχή με το ID. Tiguan, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που αντικαθιστά τα ID.4 και ID.5, προσφέροντας έως 299 ίππους, αυτονομία 600 χιλιομέτρων και τετρακίνηση.
Η Volkswagen αλλάζει σελίδα στην ηλεκτρική της γκάμα και το κάνει με ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το νέο ID. Tiguan αποτελεί τον διάδοχο των ID.4 και ID.5 και σηματοδοτεί την είσοδο του δημοφιλούς ονόματος Tiguan στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή.
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