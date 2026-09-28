Δοκιμάζουμε το σπορ ηλεκτρικό CUPRA Raval VZ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το σπορ ηλεκτρικό CUPRA Raval VZ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η ουσία στο Raval VZ δεν κρύβεται μόνο στα 226 άλογα του. Παρότι ηλεκτρικό, το δυνατό του σημείο είναι ότι έχει στηθεί σαν ένα πραγματικό GTI.
UPD:
Είναι όσο άνετο χρειάζεται στην καθημερινή χρήση και όσο «ζωντανό» χρειάζεται ως ένα ηλεκτρικό που πραγματικά χαίρεσαι να το οδηγείς.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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