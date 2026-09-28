Δοκιμάζουμε το σπορ ηλεκτρικό CUPRA Raval VZ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το σπορ ηλεκτρικό CUPRA Raval VZ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η ουσία στο Raval VZ δεν κρύβεται μόνο στα 226 άλογα του. Παρότι ηλεκτρικό, το δυνατό του σημείο είναι ότι έχει στηθεί σαν ένα πραγματικό GTI.

Δοκιμάζουμε το σπορ ηλεκτρικό CUPRA Raval VZ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Είναι όσο άνετο χρειάζεται στην καθημερινή χρήση και όσο «ζωντανό» χρειάζεται ως ένα ηλεκτρικό που πραγματικά χαίρεσαι να το οδηγείς.

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UPD:
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