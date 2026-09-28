Κορίνα Σουμάχερ: Όταν ακούω το τραγούδι μας, κλαίω (+video)
Κορίνα Σουμάχερ: Όταν ακούω το τραγούδι μας, κλαίω (+video)
Η σύζυγος του Γερμανού θρύλου των αγώνων αποκαλύπτει κρυφές πτυχές της κοινής της ζωής με τον Μίχαελ, στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Schumacher ’94- Η γέννηση ενός θρύλου», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.
UPD:
Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 105 λεπτών παρουσιάζει πολλούς από τους συγχρόνους του Μίχαελ Σουμάχερ, οι οποίοι μοιράζονται αναμνήσεις από την περίοδο κατά την οποίαν ο μεγάλος Γερμανός καθιερωνόταν στο στερέωμα της F1.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
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