Κορίνα Σουμάχερ: Όταν ακούω το τραγούδι μας, κλαίω (+video)
NEWSAUTO.GR

Κορίνα Σουμάχερ: Όταν ακούω το τραγούδι μας, κλαίω (+video)

Η σύζυγος του Γερμανού θρύλου των αγώνων αποκαλύπτει κρυφές πτυχές της κοινής της ζωής με τον Μίχαελ, στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Schumacher ’94- Η γέννηση ενός θρύλου», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

Κορίνα Σουμάχερ: Όταν ακούω το τραγούδι μας, κλαίω (+video)
UPD:
Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 105 λεπτών παρουσιάζει πολλούς από τους συγχρόνους του Μίχαελ Σουμάχερ, οι οποίοι μοιράζονται αναμνήσεις από την περίοδο κατά την οποίαν ο μεγάλος Γερμανός καθιερωνόταν στο στερέωμα της F1.

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UPD:
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