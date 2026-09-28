Κορίνα Σουμάχερ: Όταν ακούω το τραγούδι μας, κλαίω (+video)

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 105 λεπτών παρουσιάζει πολλούς από τους συγχρόνους του Μίχαελ Σουμάχερ, οι οποίοι μοιράζονται αναμνήσεις από την περίοδο κατά την οποίαν ο μεγάλος Γερμανός καθιερωνόταν στο στερέωμα της F1.