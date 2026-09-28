Leasing χωρίς προκαταβολή: Τι συγκρίνεις πρώτα;
NEWSAUTO.GR

Leasing χωρίς προκαταβολή: Τι συγκρίνεις πρώτα;

Δύο προγράμματα μπορεί να υπόσχονται leasing χωρίς προκαταβολή, αλλά να διαφέρουν σημαντικά στο ποσό που πληρώνεις στην αρχή, στις παροχές και στους όρους. Αυτά είναι τα σημεία που κάνουν τη διαφορά.

Leasing χωρίς προκαταβολή: Τι συγκρίνεις πρώτα;
UPD:
Ο όρος «χωρίς προκαταβολή» ακούγεται απλός. Στην πράξη, όμως, δύο προγράμματα leasing μπορεί να χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια φράση και να απαιτούν διαφορετικό ποσό για να ξεκινήσει η μίσθωση, ενώ παράλληλα να προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και διαφορετικούς όρους.

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