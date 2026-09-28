Leasing χωρίς προκαταβολή: Τι συγκρίνεις πρώτα;

Ο όρος «χωρίς προκαταβολή» ακούγεται απλός. Στην πράξη, όμως, δύο προγράμματα leasing μπορεί να χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια φράση και να απαιτούν διαφορετικό ποσό για να ξεκινήσει η μίσθωση, ενώ παράλληλα να προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και διαφορετικούς όρους.