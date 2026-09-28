Leasing χωρίς προκαταβολή: Τι συγκρίνεις πρώτα;
Leasing χωρίς προκαταβολή: Τι συγκρίνεις πρώτα;
Δύο προγράμματα μπορεί να υπόσχονται leasing χωρίς προκαταβολή, αλλά να διαφέρουν σημαντικά στο ποσό που πληρώνεις στην αρχή, στις παροχές και στους όρους. Αυτά είναι τα σημεία που κάνουν τη διαφορά.
UPD:
Ο όρος «χωρίς προκαταβολή» ακούγεται απλός. Στην πράξη, όμως, δύο προγράμματα leasing μπορεί να χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια φράση και να απαιτούν διαφορετικό ποσό για να ξεκινήσει η μίσθωση, ενώ παράλληλα να προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και διαφορετικούς όρους.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα