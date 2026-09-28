Έρχεται «καυτό» SUV της Lexus με τουλάχιστον 305 άλογα

Κάτι ετοιμάζει η

με το

, μιας και τώρα έχει κάνει την εμφάνισή του ένα καμουφλαρισμένο

, το οποίο πίσω από τα καλύμματα δείχνει να κρύβει αρκετά σπορ λεπτομέρειες. Όπως φαίνεται, η εταιρεία έχει στα σκαριά μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική έκδοση από την