Έρχεται «καυτό» SUV της Lexus με τουλάχιστον 305 άλογα
Έρχεται «καυτό» SUV της Lexus με τουλάχιστον 305 άλογα
Η κορυφαία έκδοση του Lexus LBX είναι η Morizo RR, που έχει τον κινητήρα του GR Yaris και αποδίδει 305 άλογα. Αυτή τη στιγμή η Lexus ετοιμάζει μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική εκδοχή.
Κάτι ετοιμάζει η Lexus με το LBX, μιας και τώρα έχει κάνει την εμφάνισή του ένα καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο δοκιμών, το οποίο πίσω από τα καλύμματα δείχνει να κρύβει αρκετά σπορ λεπτομέρειες. Όπως φαίνεται, η εταιρεία έχει στα σκαριά μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική έκδοση από την Morizo RR, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας του SUV.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα