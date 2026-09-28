Έρχεται «καυτό» SUV της Lexus με τουλάχιστον 305 άλογα
NEWSAUTO.GR

Έρχεται «καυτό» SUV της Lexus με τουλάχιστον 305 άλογα

Η κορυφαία έκδοση του Lexus LBX είναι η Morizo RR, που έχει τον κινητήρα του GR Yaris και αποδίδει 305 άλογα. Αυτή τη στιγμή η Lexus ετοιμάζει μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική εκδοχή.

Έρχεται «καυτό» SUV της Lexus με τουλάχιστον 305 άλογα
Κάτι ετοιμάζει η Lexus με το LBX, μιας και τώρα έχει κάνει την εμφάνισή του ένα καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο δοκιμών, το οποίο πίσω από τα καλύμματα δείχνει να κρύβει αρκετά σπορ λεπτομέρειες. Όπως φαίνεται, η εταιρεία έχει στα σκαριά μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική έκδοση από την Morizo RR, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας του SUV.

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