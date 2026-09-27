Οριστικό: Αυτοί οι οδηγοί δε θα οδηγούν νύχτα - Τι αλλάζει
NEWSAUTO.GR

Οριστικό: Αυτοί οι οδηγοί δε θα οδηγούν νύχτα - Τι αλλάζει

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην Ευρώπη, καθώς παράλληλα με τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος σε μικρότερη ηλικία έρχεται ένα σαφώς αυστηρότερο πλαίσιο.

Οριστικό: Αυτοί οι οδηγοί δε θα οδηγούν νύχτα - Τι αλλάζει
UPD:

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Φινλανδίας, όπου από τις 29 Μαΐου 2026 απαγορεύεται στους οδηγούς ηλικίας 17 ετών να οδηγούν οχήματα κατηγορίας Β από τις 00:00 μέχρι τις 05:00.

Δεν πρόκειται για σύσταση αλλά για πραγματικό περιορισμό του δικαιώματος οδήγησης. Τις συγκεκριμένες ώρες, το δικαίωμα οδήγησης του ανήλικου θεωρείται ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ και η παράβαση αντιμετωπίζεται ως οδήγηση χωρίς σχετικό δικαίωμα. Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο αλλά και απαγόρευση οδήγησης, ενώ κυρώσεις μπορεί να αντιμετωπίσει και εκείνος που παραχώρησε το όχημα στον ανήλικο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ

Κλείσιμο
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης