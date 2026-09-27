Οριστικό: Αυτοί οι οδηγοί δε θα οδηγούν νύχτα - Τι αλλάζει

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Φινλανδίας, όπου από τις 29 Μαΐου 2026 απαγορεύεται στους οδηγούς ηλικίας 17 ετών να οδηγούν οχήματα κατηγορίας Β από τις 00:00 μέχρι τις 05:00.

Δεν πρόκειται για σύσταση αλλά για πραγματικό περιορισμό του δικαιώματος οδήγησης. Τις συγκεκριμένες ώρες, το δικαίωμα οδήγησης του ανήλικου θεωρείται ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ και η παράβαση αντιμετωπίζεται ως οδήγηση χωρίς σχετικό δικαίωμα. Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο αλλά και απαγόρευση οδήγησης, ενώ κυρώσεις μπορεί να αντιμετωπίσει και εκείνος που παραχώρησε το όχημα στον ανήλικο.

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