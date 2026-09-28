Τι σχέση έχουν τα REO με τα μοντέλα της McLaren;
NEWSAUTO.GR

Τι σχέση έχουν τα REO με τα μοντέλα της McLaren;

Ο Frank Stephenson, δημιουργός μερικών από τα πιο εμβληματικά μοντέλα των τελευταίων δεκαετιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της νέας οικογένειας REO Runabout.

Τι σχέση έχουν τα REO με τα μοντέλα της McLaren;
Η επιστροφή ενός ιστορικού αμερικανικού ονόματος στην αυτοκινητοβιομηχανία αποκτά πλέον ένα ιδιαίτερα ισχυρό σχεδιαστικό «όπλο», καθώς η REO ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Frank Stephenson και το στούντιό του για τη δημιουργία της νέας οικογένειας Runabout.

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