Τι σχέση έχουν τα REO με τα μοντέλα της McLaren;
Τι σχέση έχουν τα REO με τα μοντέλα της McLaren;
Ο Frank Stephenson, δημιουργός μερικών από τα πιο εμβληματικά μοντέλα των τελευταίων δεκαετιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της νέας οικογένειας REO Runabout.
Η επιστροφή ενός ιστορικού αμερικανικού ονόματος στην αυτοκινητοβιομηχανία αποκτά πλέον ένα ιδιαίτερα ισχυρό σχεδιαστικό «όπλο», καθώς η REO ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Frank Stephenson και το στούντιό του για τη δημιουργία της νέας οικογένειας Runabout.
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