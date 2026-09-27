Νέο μοντέλο από τη Renault, θα το δούμε στην Ευρώπη όμως;

Το Renault Bridger προορίζεται αρχικά για την αγορά της Ινδίας, όπου αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το 2027. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η έλευσή του στην Ευρώπη.