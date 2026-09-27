Θα κερδίσει η McLaren στο «παιχνίδι» των sport SUV, ή άργησε;
Θα κερδίσει η McLaren στο «παιχνίδι» των sport SUV, ή άργησε;
Η βρετανική μάρκα supercar ακολουθεί -έστω και αργοπορημένα- τη νόρμα των SUV. Και το πρώτο της μοντέλο με τέτοιο αμάξωμα θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι.
Η McLaren ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στην κατηγορία των SUV, με το πρώτο μοντέλο στην ιστορία της που θα συνδυάζει την παράδοση των supercar της με ένα σαφώς πιο πρακτικό αμάξωμα.
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