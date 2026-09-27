Τι πρέπει να προσέξουμε στα πρώτα χιλιόμετρα με μοτοσικλέτα το φθινόπωρο

Η καλοκαιρία μπορεί ακόμα να κρατάει, ωστόσο ημερολογιακά και πρακτικά το καλοκαίρι έχει τελειώσει προ πολλού. Έχουμε μπει για τα καλά πλέον στο Φθινόπωρο και τα πρώτα σημάδια κρύου και βροχής έχουν κάνει την εμφάνισή τους.