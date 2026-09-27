Δοκιμάζουμε το Dacia Duster με κινητήρα διπλού καυσίμου - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Dacia Duster με κινητήρα διπλού καυσίμου - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Καμιά φορά, η ανανέωση ενός μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητη, όσο και ουσιαστική. Όπως στην περίπτωση του Duster που πλέον εφοδιάζεται με ισχυρότερο κινητήρα διπλού καυσίμου.

Δοκιμάζουμε το Dacia Duster με κινητήρα διπλού καυσίμου - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η 3η γενιά του Duster παρουσιάστηκε το 2024 και αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία της, συνδυάζοντας το value for money που πρεσβεύει η Dacia με ένα σαφώς καλύτερο αυτοκίνητο σε σχέση με τον προκάτοχό του.

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