Δοκιμάζουμε το Dacia Duster με κινητήρα διπλού καυσίμου - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Καμιά φορά, η ανανέωση ενός μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητη, όσο και ουσιαστική. Όπως στην περίπτωση του Duster που πλέον εφοδιάζεται με ισχυρότερο κινητήρα διπλού καυσίμου.