Δοκιμάζουμε το Dacia Duster με κινητήρα διπλού καυσίμου - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Dacia Duster με κινητήρα διπλού καυσίμου - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Καμιά φορά, η ανανέωση ενός μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητη, όσο και ουσιαστική. Όπως στην περίπτωση του Duster που πλέον εφοδιάζεται με ισχυρότερο κινητήρα διπλού καυσίμου.
Η 3η γενιά του Duster παρουσιάστηκε το 2024 και αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία της, συνδυάζοντας το value for money που πρεσβεύει η Dacia με ένα σαφώς καλύτερο αυτοκίνητο σε σχέση με τον προκάτοχό του.
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