Η Porsche κάνει τις μπαταρίες της πιο οικολογικές και πιο οικονομικές
NEWSAUTO.GR

Η Porsche κάνει τις μπαταρίες της πιο οικολογικές και πιο οικονομικές

Η Porsche εξελίσσει μπαταρίες για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά αποκλειστικά ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Η Porsche κάνει τις μπαταρίες της πιο οικολογικές και πιο οικονομικές
Η προσπάθεια της Porsche να μειώσει το κόστος παραγωγής, αλλά και να βελτιώσει και το συνολικό οικολογικό αποτύπωμά της, έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών για τις μπαταρίες υψηλής τάσης, στα μελλοντικά ηλεκτροκίνητα μοντέλα της.

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