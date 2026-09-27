Κάτι καλό «μαγειρεύει» η Aston Martin
NEWSAUTO.GR

Κάτι καλό «μαγειρεύει» η Aston Martin

Το κεντρομήχανο supercar της Aston Martin ετοιμάζεται να αποκτήσει και μία «ανοιχτή» εκδοχή με αφαιρούμενη οροφή τύπου targa.

Κάτι καλό «μαγειρεύει» η Aston Martin

Το κεντρομήχανο supercar της Aston Martin ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποκτήσει και μία ανοιχτή εκδοχή, η οποία θα διατηρεί τον ακραίο χαρακτήρα του μοντέλου.

Η Valhalla αποτελεί ήδη ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα στην ιστορία της Aston Martin. Πρόκειται για το πρώτο κεντρομήχανο supercar παραγωγής της βρετανικής εταιρείας και παράλληλα για το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της, με την παραγωγή της να περιορίζεται σε μόλις 999 μονάδες παγκοσμίως.

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