Κάτι καλό «μαγειρεύει» η Aston Martin
Κάτι καλό «μαγειρεύει» η Aston Martin
Το κεντρομήχανο supercar της Aston Martin ετοιμάζεται να αποκτήσει και μία «ανοιχτή» εκδοχή με αφαιρούμενη οροφή τύπου targa.
Το κεντρομήχανο supercar της Aston Martin ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποκτήσει και μία ανοιχτή εκδοχή, η οποία θα διατηρεί τον ακραίο χαρακτήρα του μοντέλου.
Η Valhalla αποτελεί ήδη ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα στην ιστορία της Aston Martin. Πρόκειται για το πρώτο κεντρομήχανο supercar παραγωγής της βρετανικής εταιρείας και παράλληλα για το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της, με την παραγωγή της να περιορίζεται σε μόλις 999 μονάδες παγκοσμίως.
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