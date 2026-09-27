Πόσο ζυγίζει η ελαφρύτερη Porsche όλων των εποχών;

Αν κάποιος σας έλεγε ότι υπάρχει

που ζυγίζει λιγότερο από ένα σύγχρονο μικρό αυτοκίνητο, πιθανότατα θα θεωρούσατε ότι πρόκειται για υπερβολή. Κι όμως, η γερμανική εταιρεία είχε κατασκευάσει ένα αγωνιστικό τόσο ακραίο, ώστε ακόμη και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την εμμονή της με το χαμηλό βάρος. Ο λόγος για την