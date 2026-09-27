Πόσο ζυγίζει η ελαφρύτερη Porsche όλων των εποχών;
Πόσο ζυγίζει η ελαφρύτερη Porsche όλων των εποχών;
Μια Porsche του 1968 παραμένει μέχρι σήμερα το ελαφρύτερο αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει η γερμανική μάρκα, συνδυάζοντας 275 ίππους με βάρος παρακαλώ… μόλις 384 κιλών.
Αν κάποιος σας έλεγε ότι υπάρχει Porsche που ζυγίζει λιγότερο από ένα σύγχρονο μικρό αυτοκίνητο, πιθανότατα θα θεωρούσατε ότι πρόκειται για υπερβολή. Κι όμως, η γερμανική εταιρεία είχε κατασκευάσει ένα αγωνιστικό τόσο ακραίο, ώστε ακόμη και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την εμμονή της με το χαμηλό βάρος. Ο λόγος για την Porsche 909 Bergspyder, ένα αυτοκίνητο του 1968 που ζύγιζε μόλις 384 κιλά σε αγωνιστική κατάσταση.
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