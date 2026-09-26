Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί του Μετρό λόγω εργασιών
Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί του Μετρό λόγω εργασιών
Από τη ΣΤΑΣΥ ανακοινώθηκε ότι –τμηματικά- από από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας.
UPD:
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη «ΣΤΑΣΥ» («Σταθερές Συγκοινωνίες), η εταιρεία πρόκειται να κάνει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας.
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