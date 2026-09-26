Ανάκληση μαμούθ: 2,86 εκατ. αυτοκίνητα μπαίνουν άμεσα στα συνεργεία για μία βίδα

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αυτοκινήτων KBA, στην περίπτωση της Volkswagen επηρεάζονται δυνητικά 2.159.054 αυτοκίνητα παγκοσμίως, ενώ για την Audi ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 696.547 οχήματα. Συνολικά, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 2,86 εκατομμύρια VW και Audi.





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