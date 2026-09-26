Ανάκληση μαμούθ: 2,86 εκατ. αυτοκίνητα μπαίνουν άμεσα στα συνεργεία για μία βίδα
NEWSAUTO.GR

Ανάκληση μαμούθ: 2,86 εκατ. αυτοκίνητα μπαίνουν άμεσα στα συνεργεία για μία βίδα

Μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις των τελευταίων ετών ενεργοποιεί ο Γερμανικός όμιλος, καθώς περίπου 2,86 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο καλούνται στα συνεργεία εξαιτίας προβλήματος σε βίδα του συστήματος διεύθυνσης.

Ανάκληση μαμούθ: 2,86 εκατ. αυτοκίνητα μπαίνουν άμεσα στα συνεργεία για μία βίδα
UPD:

Η ανάκληση αφορά ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα του ομίλου: Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran και Caddy, καθώς και το Audi Q3.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αυτοκινήτων KBA, στην περίπτωση της Volkswagen επηρεάζονται δυνητικά 2.159.054 αυτοκίνητα παγκοσμίως, ενώ για την Audi ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 696.547 οχήματα. Συνολικά, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 2,86 εκατομμύρια VW και Audi.


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UPD:
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