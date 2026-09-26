Ενα θρίλερ στη Formula 1 και ο Ράσελ νικητής (+video)
Ενα θρίλερ στη Formula 1 και ο Ράσελ νικητής (+video)
Ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να κερδίσει έναν αγώνα ο οποίος προσπάθησε… πολλές φορές να του ξεφύγει. Αλλά έπειτα από δύο ο SC και μία συγκλονιστική μάχη με τον Φερστάπεν ο Βρετανός αναδείχθηκε νικητής για ένα δέκατο του δευτερολέπτου!
UPD:
Το πρώτο μισό του αγώνα έμοιαζε διαδικαστικό. Ο Ράσελ επιδείκνυε την κυριαρχία του αυξάνοντας συνεχώς τη διαφορά από τους διώκτες του, οι οποίοι μάχονταν μεταξύ τους.
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UPD:
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