Ενα θρίλερ στη Formula 1 και ο Ράσελ νικητής (+video)

Ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να κερδίσει έναν αγώνα ο οποίος προσπάθησε… πολλές φορές να του ξεφύγει. Αλλά έπειτα από δύο ο SC και μία συγκλονιστική μάχη με τον Φερστάπεν ο Βρετανός αναδείχθηκε νικητής για ένα δέκατο του δευτερολέπτου!