Η Ford έβαλε... τηλεόραση στο νέο της μοντέλο, αλλά δεν είναι στην καμπίνα!

Το προσιτό ηλεκτρικό pickup που ετοιμάζει η Ford θα διαθέτει μια από τις πιο ασυνήθιστες λύσεις που έχουμε δει σε αυτοκίνητο, καθώς μια νέα πατέντα αποκαλύπτει την ενσωμάτωση τηλεόρασης στον εμπρός χώρο αποσκευών.