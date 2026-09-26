Η Ford έβαλε... τηλεόραση στο νέο της μοντέλο, αλλά δεν είναι στην καμπίνα!
Η Ford έβαλε... τηλεόραση στο νέο της μοντέλο, αλλά δεν είναι στην καμπίνα!
Το προσιτό ηλεκτρικό pickup που ετοιμάζει η Ford θα διαθέτει μια από τις πιο ασυνήθιστες λύσεις που έχουμε δει σε αυτοκίνητο, καθώς μια νέα πατέντα αποκαλύπτει την ενσωμάτωση τηλεόρασης στον εμπρός χώρο αποσκευών.
Η Ford προετοιμάζει σταδιακά το έδαφος για το Fathom, το νέο ηλεκτρικό pickup που αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του 2027 και φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση περισσότερο προσιτή στην αμερικανική αγορά. Μέχρι την επίσημη αποκάλυψή του, ωστόσο, μια νέα πατέντα μας δίνει μια πρώτη εικόνα για ορισμένες από τις ιδιαίτερες λύσεις που θα διαθέτει.
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