Σε τιμή έκπληξη το νέο αυτοκίνητο της BYD στην Ελλάδα!

Από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της BYD Auto ανακοινώθηκε ότι το Dolphin G DM-i, το πρώτο και -προς το παρόν- μόνο supermini μοντέλο με σύστημα Plug-in Hybrid, έχει αρχίσει να πωλείται στην Ελλάδα.

Με αυτό, η κινεζική εταιρεία αφενός διευρύνει την γκάμα των μοντέλων της και αφετέρου έχει ένα σημαντικό όχημα το οποίο δεν έχει τεχνολογικό αντίπαλο στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.160 χλστμ., πλάτος 1.825 χλστμ. και μεταξόνιο 2.610 χλστμ. Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του αμαξώματός του, το εσωτερικό του διαμορφώθηκε...





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