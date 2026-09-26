Δοκιμάζουμε το υβριδικό Toyota Aygo X - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Toyota Aygo X - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το μικρότερο μοντέλο της Toyota επιστρέφει πιο προηγμένο και πιο οικονομικό από ποτέ, αποτελώντας το πιο κόμπακτ φουλ υβριδικό της αγοράς. Τι λέτε, αξίζει;

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Toyota Aygo X - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Αν υποθέταμε ότι για κάποιο λόγο θα έπρεπε «σώνει και καλά» μία από τις πιο κραταιές εταιρείες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας να επενδύσει σε ένα ολοκαίνουργιο θερμικό μίνι (ή αλλιώς κατηγορία A), θα νόμιζες ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο.

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