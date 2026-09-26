Η Nissan επιστρέφει στα 90s με αυτό το ξεχωριστό Z
NEWSAUTO.GR

Η Nissan επιστρέφει στα 90s με αυτό το ξεχωριστό Z

Με αφαιρούμενη T-top οροφή, πρόσθετα από ανθρακονήματα, γαλάζιο χρώμα και επεμβάσεις της GReddy, το Nissan Z Kaze είναι ένα μοντέλο που έρχεται να μας φέρει αναμνήσεις από το παρελθόν.

Η Nissan επιστρέφει στα 90s με αυτό το ξεχωριστό Z
UPD:
Η Nissan παρουσίασε το concept car Z Kaze, το οποίο αποτελεί μια τροποποιημένη εκδοχή του φημισμένου μοντέλου. Μάλιστα, για τα αποκαλυπτήρια η εταιρεία επέλεξε τη ZCON, που είναι η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση ιδιοκτητών και φίλων των Z αυτοκινήτων της Datsun και της Nissan στις ΗΠΑ.

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UPD:
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