Η Nissan επιστρέφει στα 90s με αυτό το ξεχωριστό Z

Η

παρουσίασε το concept car

, το οποίο αποτελεί μια τροποποιημένη εκδοχή του φημισμένου μοντέλου. Μάλιστα, για τα αποκαλυπτήρια η εταιρεία επέλεξε τη ZCON, που είναι η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση ιδιοκτητών και φίλων των Z αυτοκινήτων της

και της