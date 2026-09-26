Απίστευτο: 1,5 εκατομμύρια οδηγοί πέρασαν αλκοτέστ μόνο στην Αττική
NEWSAUTO.GR

Απίστευτο: 1,5 εκατομμύρια οδηγοί πέρασαν αλκοτέστ μόνο στην Αττική

Θέλοντας να δώσει τέλος στους θανάτους στην άσφαλτο, η Ελληνική Αστυνομία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους παραβάσεων, με τα αποτελέσματα να είναι θετικά.

Απίστευτο: 1,5 εκατομμύρια οδηγοί πέρασαν αλκοτέστ μόνο στην Αττική
UPD:
Η κατανάλωση αλκοόλ είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων, και η Ελληνική Αστυνομία έχει εδώ και καιρό εντατικοποιήσει τους ελέγχους της, ούτως ώστε να μειωθούν τα περιστατικά όπου άνθρωποι υπό την επήρεια μέθης βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

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UPD:
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