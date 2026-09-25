Δεν φαντάζεσαι πόσα χιλιόμετρα έκανε αυτό το ηλεκτρικό με μία φόρτιση

Το Audi A6 Sportback e-tron performance είναι επισήμως το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην πράξη, και έχει ένα Ρεκόρ Guiness για να το υποστηρίξει.



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