Δεν φαντάζεσαι πόσα χιλιόμετρα έκανε αυτό το ηλεκτρικό με μία φόρτιση
NEWSAUTO.GR

Δεν φαντάζεσαι πόσα χιλιόμετρα έκανε αυτό το ηλεκτρικό με μία φόρτιση

Ένα Audi A6 Sportback e-tron κέρδισε νέο Ρεκόρ Guiness, και έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία από όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν.

Δεν φαντάζεσαι πόσα χιλιόμετρα έκανε αυτό το ηλεκτρικό με μία φόρτιση

Το Audi A6 Sportback e-tron performance είναι επισήμως το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην πράξη, και έχει ένα Ρεκόρ Guiness για να το υποστηρίξει.

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